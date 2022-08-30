ПФК «Кубань» приглашает краснодарских школьников на «Первоклассный урок футбола»
Спорт
30.08.2022 09:19
Мероприятие пройдет 1 сентября на учебно-тренировочной базе клуба по улице Талалихина, 67. «Желто-зеленые» ждут всех учеников и их родителей.
В программе праздника живое общение с игроками и тренерским штабом команды, конкурсы, мастер-классы, а также розыгрыши клубной атрибутики, билетов на матчи и других подарков. Один из главных призов — возможность вывести на футбольное поле игроков «Кубани» на матч против тульского «Арсенала».
Точное время начала мероприятия станет известно позднее. Об этом организаторы сообщат на своих официальных ресурсах.
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