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Энергетики восстановили электроснабжение после аварии на подстанции «Южная» в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/energetiki-vosstanovili-elektrosnabzhenie-posle-avarii-na-podstantsii-yuzhnaya-v-krasnodare
Энергетики восстановили электроснабжение после аварии на подстанции «Южная» в Краснодаре
Фото t.me/krdru

Специалисты «Россети Кубань» вечером 16 мая восстановили электроснабжение жилых домов, соцобъектов и объектов дорожной инфраструктуры.

Сейчас ремонтные работы продолжаются еще на трех трансформаторных подстанциях, питающих объекты в районе Привокзальной площади.

Технические работы на подстанции «Южной» продолжаются. Задействованы 5 бригад энергетиков: 35 человек и 6 единиц спецтехники, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», возгорание на ПС «Южная» на улице Ставропольской произошло в 8:56 16 мая. Площадь пожара составила 100 кв. м. Из-за энергоаварии без света остались более 20 улиц в центре города, остановилось движение трамваев и троллейбусов.

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