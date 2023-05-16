Энергетики восстановили электроснабжение после аварии на подстанции «Южная» в Краснодаре

Специалисты «Россети Кубань» вечером 16 мая восстановили электроснабжение жилых домов, соцобъектов и объектов дорожной инфраструктуры.

Сейчас ремонтные работы продолжаются еще на трех трансформаторных подстанциях, питающих объекты в районе Привокзальной площади.

Технические работы на подстанции «Южной» продолжаются. Задействованы 5 бригад энергетиков: 35 человек и 6 единиц спецтехники, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.