Елена Воробьева: 10 выпускников Кубани пересдали ЕГЭ на 100 баллов

Еще 10 выпускников Краснодарского края набрали 100 баллов по ЕГЭ. Возможность пересдать один экзамен у обучающихся появилась по инициативе президента РФ Владимира Путина.

Всего этим правом воспользовались более 3,8 тыс. кубанских школьников.

«По итогам пересдачи почти 70% участников дополнительных дней смогли улучшить свой результат. А 10 ребят набрали со второй попытки максимальные 100 баллов: трое стали 100-балльниками по литературе, двое — по профильной математике, по одному — по физике, химии, географии, информатике и обществознанию», — рассказала министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева.

Так, в дополнительные дни 96 выпускников края набрали то же количество баллов, что и в первый раз, получили меньше — 5% сдававших.

Остальные не прошли требуемый «минимальный» порог. Они смогут пересдать повторно обязательные предметы — русский язык и математику — в дополнительный период в сентябре, а экзамены по предметам по выбору — в 2025 году, сообщает в пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Краснодарский край вошел в топ-5 регионов России по числу 200-балльников на ЕГЭ. Таких детей в регионе 21. Еще 337 выпускников набрали по 100 баллов по одному предмету, и один выпускник — по трем.