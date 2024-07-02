Рекорд последних 10 лет по количеству мультибалльников ЕГЭ побит на Кубани

В Краснодарском крае уже 337 стобалльников, из них 21 ― по двум предметам и один трехсотбалльник. Это наилучший результат за последние десять лет.

С 13 по 21 июня ЕГЭ сдавали выпускники, пропустившие или не завершившие экзамен в основной период из-за болезни или другой уважительной причины, а также участники, у кого совпали сроки проведения экзаменов по отдельным предметам.

Максимальные баллы по итогам резервных дней получили еще шесть выпускников ― по два стобалльника по истории и английскому языку, еще по одному участнику получили 100 баллов по химии и биологии.

Анна Филатова из школы № 93 в Краснодаре набрала максимальные баллы по русскому языку и химии. Екатерина Чумаченко из школы № 13 в Приморско-Ахтарском районе получила 100 баллов по истории и английскому языку, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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