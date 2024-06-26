Кондратьев встретился с выпускниками-мультибалльниками

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 26 июня наградил выпускников, которые получили высшие баллы по двум и более предметам на едином госэкзамене.

На Кубани таких выпускников уже 20 — в их числе 19 человек, которые получили 200 баллов и один — 300 баллов. Вениамин Кондратьев отметил, что край гордится талантливой, сильной и целеустремленной молодежью.

«Вы подтвердили свою одаренность результатами ЕГЭ. В этом году у нас 333 выпускника получили 100 баллов за экзамен, некоторые — сразу по двум предметам. Региону и в целом стране повезло, что в экономику, политику, управление и науку придут такие успешные люди — на вес золота. Желаю каждому сделать правильный выбор сферы, где вы достигнете еще больших высот, найти работу по душе. Для нас важно, чтобы вы учились в родном крае — вузы у нас не уступают столичным. Хочется, чтобы после окончания учебы каждый из вас добивался успеха на Кубани. Но даже если жизненный путь свяжет вас со столицей или другими городами, не забывайте свою малую родину, где вы преодолели свои первые серьезные испытания», — обратился к выпускникам губернатор.

Вениамин Кодратьев отдельно отметил феноменальный результат ученика сочинской гимназии №8 Романа Комиссарова, который получил 100 баллов сразу по трем предметам: математике, физике и информатике.

Всего в этом году в крае ЕГЭ сдавали 23,5 тыс. 11-классников. Вице-губернатор Анна Минькова добавила, что результаты кубанских выпускников в этом году выше прошлогодних.

«Безусловно, это говорит о высоком уровне наших педагогов, которые вкладывают в детей большие личные ресурсы. А также о родительской поддержке и мотивации самих выпускников. Какой будет ваша дальнейшая жизнь, решать вам. Мы заинтересованы в том, чтобы умы оставались в Краснодарском крае, развивались в науке и практике. Для этого край оказывает поддержку, создает стимулы», — подчеркнула замглавы региона.

По решению губернатора Вениамина Кондратьева, поступающие в кубанские вузы стобалльники получат премию в размере 100 тыс. рублей. Победителей олимпиад получат премии по 50 тыс. рублей. Талантливые школьники, поступившие в кубанские вузы на одно из приоритетных для экономики региона направлений, получат премии в размере 20 тыс. рублей.

В этом году выпускники чаще всего выбирали для сдачи на ЕГЭ физику, биологию и географию. В этом году 12 человек сдали физику на 100 баллов, прошлом году таких результатов по этому предмету было всего 2. По математике профильного уровня высший балл набрали 28 выпускников, по сравнению с тремя стобалльными результатами в прошлом году.

Вениамин Кондратьев побеседовал с выпускниками школ Краснодарского края о выборе будущей профессии. Ребята рассказали, что идут в науку и сферу цифровых технологий, хотят стать журналистами, экономистами, филологами.

Губернатор Кубани пожелал всем выпускникам успехов в выбранной сфере и наградил их благодарностями. медаль «За особые успехи в учении» получили 16 человек.

Всего в этом году почти 3,6 тыс. выпускников школ получат золотые и серебряные медали, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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