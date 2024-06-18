Кондратьев поздравил школьника из Сочи, набравшего 300 баллов по ЕГЭ

Опубликованы итоги ЕГЭ по обществознанию, физике и информатике. Максимальную оценку по трем экзаменам — 300 баллов получил Роман Комиссаров из сочинской гимназии № 8.

Выпускника с выдающимся результатом на ЕГЭ поздравил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Глава региона отметил, что Роман Комиссаров — первый наш выпускник, который набрал 300 балов по ЕГЭ.

«Благодаря своей подготовке и целеустремленности, Роман добился выдающегося результата — получил по 100 балов по трем предметам: математике, физике и информатике. Поздравляю Романа. Считаю, это заслуженный итог его труда и гордость всей Кубани! Надеюсь, он выберет для поступления наш ВУЗ и реализует свои таланты на родной земле», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Роман Комиссаров является призером и победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников и других олимпиад по математике, физике и информатике. В 11-м классе он стал призером олимпиады «Физтех» по математике.

По итогам ЕГЭ по обществознанию, физике и информатике 100 баллов получили еще 27 кубанских выпускников. Экзамен по обществознанию сдавали более 9,4 тыс. выпускников. Высокие результаты от 81 балла и более показали 958 выпускников, 11 участников набрали максимально возможные 100 баллов.

Физику сдавали 3 тыс. выпускников. Высокие результаты получили 357 человек, 100 баллов получили 12.

Информатику сдавали 4 тыс. выпускников. Четверо получили по 100 баллов, еще 405 набрали от 81 балла.

Всего по предварительным итогам на Кубани уже 349 стобалльных результатов ЕГЭ. Максимальные баллы сразу по двум предметам набрали 19 выпускников.

Результаты ЕГЭ по иностранным языкам, биологии и истории станут известны не позднее 26 июня. Свои работы и полученные баллы выпускники смогут увидеть на портале, а также на «Госуслугах». Экзаменационная кампания в этом году продлится до 5 июля. В крае в этом году ЕГЭ сдают 26 тыс. человек, в том числе 23,5 тыс. одиннадцатиклассников, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее стало известно о результатах кубанских выпускников на ЕГЭ по русскому языку и математике. По итогам двух экзаменов — русский язык и профильная математика — на Кубани стобалльниками стали еще 164 человека.