Краснодарский край вошел в топ-5 регионов России по числу 200-балльников на ЕГЭ

Специалисты проанализировали итоги экзаменационной кампании 2024 года и назвали регионы, где выпускники лучше всего справились с ЕГЭ. Краснодарский край оказался среди лидеров.

Так, на 300 баллов Единый государственный экзамен сдали выпускники из 20 российских регионов. Больше всего таких в Москве — 14 человек. В Краснодарском крае столь высокий результат получил один выпускник.

Максимальный балл с двух предметов на ЕГЭ набрали 587 выпускников из 68 субъектов РФ.

В этом рейтинге Кубань разделила 4 место с Татарстаном — в этих регионах по 21 выпускнику получили 200 баллов. Первую тройку списка возглавили Москва (168 выпускников), Подмосковье (62 выпускника) и Санкт-Петербург (30 выпускников).

Основной период Единого государственного экзамена завершился 5 июля, его сдавали порядка 700 тыс. выпускников со всей России, сообщает ТАСС.

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