Законопроект об отмене ЕГЭ могут рассмотреть в Госдуме в октябре

В июне депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесли в нижнюю палату законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных госэкзаменов.

«Законопроект, которым ЕГЭ заменяется на проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме государственных экзаменов планируется рассмотреть в Госдуме в первом чтении в октябре», — рассказала первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова.

Авторы инициативы привели в качестве доводов мнения экспертов о том, что родители из-за ЕГЭ вынуждены тратить деньги на репетиторов, а коррупционная составляющая сместилась из сферы приемных комиссий в сферу олимпиад. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что из-за ЕГЭ с каждым годом наблюдается рост числа суицидов среди старшеклассников. Также авторы законопроекта указывают на то, что проведение ЕГЭ требует от государства значительных расходов.

Если законопроект будет принят, закон может вступить в силу с 1 января 2025 года. При этом, результаты ЕГЭ будут действительны четыре года после сдачи и могут быть приняты вузами в качестве вступительных испытаний при приеме на программы бакалавриата и специалитета, пишет РИА «Новости».

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