Более 100 тыс. выпускников получат школьные аттестаты в Краснодарском крае

По всему региону у кубанских школьников проходят выпускные. Аттестаты получают свыше 23,5 тыс. одиннадцатиклассников и 77 тыс. девятиклассников.

Замгубернатора Кубани Анна Минькова рассказала, что порядка 3,6 тыс. выпускников получат медали «За особые успехи в учении» I и II степени. Помимо этого, золотую медаль вручат более чем 2 тыс. выпускникам, серебряную получат 1,5 тыс. человек.

Вице-губернатор поздравила школьников с успешной сдачей экзаменов. Она добавила, что в этом году на Кубани заметно снизилась доля не преодолевших порог успешности. Кроме того, повысился показатель высоких результатов. Так, многие сдали ЕГЭ на 80 баллов и выше.

Также Минькова отметила широкие возможности у студентов вузов и колледжей.

«Появляются новые образовательные программы, различные стипендии и меры поддержки, растут возможности целевого обучения. Желаю нашей молодежи использовать все ресурсы для самореализации. Уверенно идти к своей цели. Пусть ваш путь будет успешным и по-настоящему уникальным!» ― написала вице-губернатор в Telegram.

Читайте также: Кондратьев встретился с выпускниками-мультибалльниками.