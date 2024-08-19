Эксперты назвали топ-3 мошеннические схемы, направленные на пенсионеров в России

Крупный российский банк выделил три наиболее распространенные в этом месяце схемы мошенничества, от которых пострадали пенсионеры.

Так, мошенники от имени Социального фонда предлагают перерасчет пенсии, обещая ее увеличение после данной процедуры. Другие аферисты звонят от имени страховой компании и убеждают срочно «продлить» полис ОМС, запугивая приостановкой оказания бесплатных медицинских услуг.

Еще одна мошенническая схема — несуществующие скидки на ЖКУ. Именно под этими тремя предлогами мошенники выманивают у пожилых людей личные данные или коды из СМС, либо устанавливают вредоносные программы на их устройства, а потом похищают деньги.

На эти три сценария пришлось около половины всех мошеннических атак на пенсионеров в августе.

Читайте также: телефонные мошенники воспользовались аномальной жарой для обмана пожилых людей. Пенсионер отдал лжесиловикам кредитные 2 млн рублей в Мостовском районе