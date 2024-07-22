Пенсионер отдал лжесиловикам кредитные 2 млн рублей в Мостовском районе

В полицию обратился 64-летний местный житель. Он рассказал, что хотел помочь правоохранителям поймать мошенников, но сам стал их жертвой.

Выяснилось, что мужчине позвонил неизвестный, представился сотрудником Пенсионного фонда РФ и рассказал, что ему неверно посчитали пенсионный стаж. Пенсионер испугался и продиктовал код из СМС, чтобы якобы записаться в госучреждение.

После мужчине позвонили уже «из ФСБ» — лжесотрудник сказал, что пенсионер стал жертвой мошенников, и убедил его помочь в их поимке. Ему велели взять кредиты и погасить предыдущие займы, а деньги переводить на счет, который предоставил «правоохранитель».

Пытаясь помочь силовикам поймать мошенников, мужчина остался с кредитом на 2 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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