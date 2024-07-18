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Пенсионер перевел телефонным мошенникам более 8,3 млн рублей в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pensioner-perevel-telefonnym-moshennikam-bolee-8-3-mln-rublej-v-krasnodare
Пенсионер перевел телефонным мошенникам более 8,3 млн рублей в Краснодаре
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

С заявлением о мошенничестве в полицию краевого центра обратился 68-летний местный житель.

Мужчина рассказал, что ему позвонил якобы менеджер банка и рассказал, что по его счетам проводятся сомнительные операции. Он убедил пенсионера перевести все свои деньги на «безопасный счет». В результате мужчина лишился 8 млн 305 тыс. рублей.

Возбудили уголовное дело, мошенникам грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УВМД России по Краснодару.

В полиции напоминают: чтобы не лишиться накоплений, в случае поступления звонка от сотрудников банка, важно положить трубку и самостоятельно перезвонить в официальный колл-центр банка по официальному номеру (он указан на банковской карте или в приложении).

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