Голодный и хитрый школьник украл у продуктовой сети 66 тыс. рублей в Краснодаре

Полиция краевой столицы выявила дистанционное мошенничество, совершенное 16-летним местным жителем.

По данным следствия, парень в течение восьми дней заказывал еду через интернет из популярной сети продуктовых магазинов, а после ее получения отправлял в службу поддержки жалобы, что якобы доставки не было.

В каждом таком случае продуктовая сеть возвращала подростку деньги за заказ. В результате ущерб от действий молодого человека составил около 66 тыс. рублей.

Полиция задержала мошенника в день получения школьного аттестата. Свой поступок он объяснил тем, что ему сильно хотелось есть

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Парню грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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