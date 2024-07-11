Сотрудница маркетплейса меняла брендовые вещи на дешевые аналоги в Краснодаре

В полиции Краснодара завершили расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении 22-летней местной жительницы.

По данным следствия, девушка работала оператором в пункте выдачи заказов одного из крупных интернет-магазинов. Злоумышленница в течение двух месяцев с фейковых учетных записей заказывала дорогие товары. Когда посылки поступали в пункт выдачи заказов, она вскрывала их и меняла дорогие вещи на дешевые аналоги. Затем девушка восстанавливала упаковку и отправляла заказ как невостребованный. Товары она продавала на сайтах в интернете. Ущерб составил около 1 млн рублей.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. На время следствия подозреваемая находилась под подпиской о невыезде. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Девушке грозит до 2 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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