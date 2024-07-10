Более 88 млн рублей перевел телефонным мошенникам бизнесмен из Краснодара

В отделе полиции Карасунского округа Краснодара возбудили уголовное дело о телефонном мошенничестве в особо крупном размере.

К правоохранителям обратился 68-летний индивидуальный предприниматель. По словам мужчины, в течение месяца ему несколько раз звонили, якобы, из Центробанка и правоохранительных органов. Звонившие продемонстрировали служебные удостоверения по видеосвязи и сказали бизнесмену о том, что его личный кабинет на Госуслугах взломали злоумышленники, которые теперь имеют доступ к банковским вкладам предпринимателя, а также могут распоряжаться имуществом и оформлять кредиты.

Звонившие сказали, что мужчина должен самостоятельно подать заявки на финансовые займы, продать машину, а полученные деньги и все сбережения перевести на определенные счета. Действуя по советам мошенников, мужчина перевел преступникам более 88 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Возбудили уголовное дело, правоохранители устанавливают личности причастных к мошенничеству злоумышленников.

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