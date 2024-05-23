В Новороссийске 70-летняя учительница отдала телефонным мошенникам 4 млн рублей

В полицию обратилась 70-летняя жительница Новороссийска и сообщила о том, что стала жертвой мошенников.

По словам пенсионерки, раньше она работала педагогом. В один из дней она получила в мессенджере сообщение якобы от директора школы. В сообщении бывший руководитель предупредил пенсионерку о том, что с ней свяжутся сотрудники ФСБ.

Через несколько часов также через мессенджер женщине позвонил «сотрудник ФСБ», который сообщил, что в ее отношении завели уголовное дело. Причиной этого стало то, что от имени пенсионерки для оказания помощи ВСУ выставлена на продажу квартира и оформлены четыре кредита.

Чтобы доказать свою непричастность к финансированию ВСУ, неизвестный предложил пенсионерке на самом деле продать ее квартиру, ювелирные украшения, взять кредиты и перечислить деньги на предложенные счета. В результате пострадавшая передала мошенникам около 4 млн рублей.

В настоящее время по данному факту проводятся следственно-оперативные мероприятия, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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