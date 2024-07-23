Телефонные мошенники воспользовались аномальной жарой для обмана пенсионеров

Аферисты звонят пожилым людям, представляются сотрудниками Социального фонда и сообщают о повышении пенсии, для которого в отделении нужно подписать документы.

Злоумышленники предупреждают, что ездить в отделение не нужно, как раз из-за сильной жары. Для повышения пенсии якобы достаточно просто назвать СНИЛС и код из SMS.

Таким образом злоумышленники получают персональные данные доверчивых пенсионеров для дальнейшей реализации преступных схем.

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