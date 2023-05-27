Эксперт: землетрясения малой балльности в Краснодарском крае снижают риск возникновения крупного

Частые приповерхностные подземные толчки, произошедшие в Туапсинском районе, являются следствием перераспределения сейсмических волн после сильного землетрясения в Турции, которое произошло в феврале.

«Скорее всего, идет перераспределение, тем более, мы все в одном поясе, и это связано. Касаемо подземных толчков в Краснодарском крае: это напряжение сбрасывается, и тогда не надо ожидать сильного. Обычно опасаются таких моментов: если тишина и покой, то потом может произойти какое-либо мощное и сильное сейсмособытие. А когда они часто, но небольшие, то есть, как бы стравливается давление, то ожидать тогда каких-то сильных не стоит», — рассказала кандидат геолого-минералогических наук, доцент, заведующая кафедрой нефтяной геологии, гидрогеологии и геотехники КубГУ Татьяна Любимова.

При этом она отметила, что произошедшие в Краснодарском крае землетрясения хоть и имели небольшую магнитуду, были ощутимы для местных жителей. Это связано с тем, что эпицентр расположен неглубоко. Последствия приповерхностных землетрясений могут не сразу, а с течением какого-либо времени проявляться на строениях.

«Когда приповерхностное землетрятрясение, на зданиях видимых каких-то изменений, трещин, мы можем сразу не увидеть, а нагрузка была, воздействие было. Может, не сразу, а через какое-то время проявится теми же самыми трещинами и просадками», — цитирует Любимову ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Туапсе 25 мая. Магнитуда землетрясения составила 4,3 по шкале Рихтера, интенсивность сейсмособытия — 4–5 баллов. Эпицентр — поселок Ольгинка.

Читайте также: в Турции 20 февраля произошли два землетрясения с разницей в 20 минут. Их магнитуда составила 6,4 и 5,8. Первое землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировали на территории Антакьи. Его эпицентр находился на глубине 2 км. Эпицентр второго землетрясения находился на глубине 16 км. Погибли более 44 тыс. человек.