В Турции произошли новые землетрясения, есть разрушения
Происшествия
20.02.2023 20:49
Вечером 20 февраля на юго-востоке Турции произошли два землетрясения с разницей в 20 минут. Их магнитуда составила 6,4 и 5,8.
По данным Европейско-средиземноморского сейсмоцентра, первое землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировали на территории Антакьи. Его эпицентр находился на глубине 2 км.
При этом в управлении по чрезвычайным ситуациям Турции сообщили о том, что эпицентр второго землетрясения находился на глубине 16 км. Подземные толчки ощущались в Сирии и Ливане.
Сообщается о том, что в результате подземных толчков на юго-востоке Турции произошли новые разрушения. О погибших и раненых информации нет, сообщает ТАСС.
Читайте также: число жертв в результате землетрясений в Турции превысило 41 тыс. человек.
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