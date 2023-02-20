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В Турции произошли новые землетрясения, есть разрушения

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-turtsii-proizoshli-novye-zemletryaseniya-est-razrusheniya
В Турции произошли новые землетрясения, есть разрушения
Фото unsplash.com

Вечером 20 февраля на юго-востоке Турции произошли два землетрясения с разницей в 20 минут. Их магнитуда составила 6,4 и 5,8. 

По данным Европейско-средиземноморского сейсмоцентра, первое землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировали на территории Антакьи. Его эпицентр находился на глубине 2 км.

При этом в управлении по чрезвычайным ситуациям Турции сообщили о том, что эпицентр второго землетрясения находился на глубине 16 км. Подземные толчки ощущались в Сирии и Ливане.

Сообщается о том, что в результате подземных толчков на юго-востоке Турции произошли новые разрушения. О погибших и раненых информации нет,  сообщает ТАСС.

Читайте также: число жертв в результате землетрясений в Турции превысило 41 тыс. человек.

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