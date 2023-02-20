Число жертв в результате землетрясений в Турции превысило 41 тыс. человек

С момента первого землетрясения в Турции зарегистрировали более 6,2 тыс. подземных толчков.

Всего в результате землетрясений погибли 41 тыс. 20 человек. Об этом сообщило правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям (АФАД) Турции.

На местах обрушений работают около 19,5 тыс. спасателей. Всего в зоне бедствия дежурят более 245 тыс. сотрудников АФАД, а также полиции и жандармерии, социальных ведомств и общественных организаций.

Ранее глава ведомства Юнус Сезер сообщил, что продолжается разбор завалов в наиболее пострадавших провинциях Хатай и Кахраманмараш. В остальных восьми провинциях спасательные операции после землетрясений в основном завершены, сообщает ТАСС.

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