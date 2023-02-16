На Байкале произошло землетрясение магнитудой 5,6
Происшествия
16.02.2023 13:33
Землетрясение в Иркутской области зафиксировали 16 февраля в 5:35 по московскому времени (10:35 по местному времени).
Эпицентр землетрясения находился в акватории озера Байкал в 18 км от поселка Большой Голоустный. В эпицентре сила подземных толчков составила 5,9. В Иркутске ощущалось до 3 баллов.
«Жертв и разрушений нет. Объекты инфраструктуры работают в штатном режиме», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области в Telegram.
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