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На Байкале произошло землетрясение магнитудой 5,6

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-bajkale-proizoshlo-zemletryasenie-5-6-ballov
На Байкале произошло землетрясение магнитудой 5,6
Фото t.me/baikalquake

Землетрясение в Иркутской области зафиксировали 16 февраля в 5:35 по московскому времени (10:35 по местному времени).

Эпицентр землетрясения находился в акватории озера Байкал в 18 км от поселка Большой Голоустный. В эпицентре сила подземных толчков составила 5,9. В Иркутске ощущалось до 3 баллов.

«Жертв и разрушений нет. Объекты инфраструктуры работают в штатном режиме», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области в Telegram.

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