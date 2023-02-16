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Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 36 тыс. человек

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/chislo-pogibshih-pri-zemletryaseniyah-v-turtsii-prevysilo-36-tys-chelovek
Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 36 тыс. человек
Фото TOLGA BOZOGLU/ТАСС

В результате землетрясения в Турции погибли 36 тыс. 187 человек. Об этом сообщили в правительственном Управлении по чрезвычайным ситуациям.

Число пострадавших увеличилось до 108 тыс. 68 человек.

«В результате землетрясений, произошедших в провинции Кахраманмараш 6 февраля, на данный момент погибли 36 тыс. 187 человек. 108 тыс. 68 человек пострадали. Более 4,3 тыс. повторных подземных толчков зафиксировано в регионе с момента первого землетрясения», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

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