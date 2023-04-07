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Драка за опыт: эксперт спрогнозировала востребованность в России работников старше 50 лет

Ссылка https://kuban24.tv/item/ekspert-sprognozirovala-vostrebovannost-v-rossii-rabotnikov-starshe-50-let
Драка за опыт: эксперт спрогнозировала востребованность в России работников старше 50 лет
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Директор Центра карьеры корпорации «Синергия», HR-стратег Анна Рудакова отметила, что на рынке труда увеличилось число соискателей старше 50 лет. Такие люди чаще идут в рабочие профессии и более склонны соблюдать правила, чем молодежь.

По словам эксперта, работодатели стали больше обращать внимание на возрастных кандидатов из-за отъезда мигрантов, ковидных ограничений, частичной мобилизации и отъезда за границу части трудоспособного населения. Другая причина — резкий приток соискателей старше 50 лет на рынок труда в 2023 году, их доля за год выросла с 5% до 17%.

При этом возрастные соискатели охотнее выбирают рабочие профессии и более лояльны к уровню зарплаты, чем молодые люди, отметила Рудакова.

«Молодежь очень верит в себя и сразу претендует на зарплату в 100–300 тыс. рублей, которую 90% работодателей не могут предложить», — объяснила эксперт.

Кроме того, работодатели чаще выбирают кандидатов старшего поколения из-за их привычки следовать правилам, установленным на работе. Такое качество ценится, например, в строительной и финансовой сфере, инженерных профессиях, сфере производства, государственных и бюджетных учреждениях и предприятиях с собственниками старше 50 лет. Там им проще влиться в коллектив со схожим возрастом и ценностями.

При этом HR-стратег заметила, что соискатели старше 50 лет также должны быть энергичными, экспертами в своей сфере и иметь возможность хорошо выполнять свои задачи, чтобы оставаться конкурентными на рынке труда, сообщает «РИА Новости».

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