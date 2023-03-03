Аналитики рассказали, в какой день недели лучше искать работу
Общество
03.03.2023 10:34
Специалисты изучили данные об активности соискателей и работодателей. Они выяснили, что большинство новых вакансий публикуют во вторник с 12:00 до 14:00.
Самый неактивный день для размещения публикаций — пятница, заявили эксперты. Также активность работодателей снижается в выходные дни. Однако в Краснодарском крае вакансии активно публикуются по пятницам с 9:00 до 10:00.
Согласно результатам исследования, соискатели активнее всего ищут работу в понедельник и среду, ближе к выходным активность снижается. Пик активности приходится на 11:00 — 13:00, хотя она и более равномерна, чем у работодателей.
Аналитики рекомендуют работодателям использовать автоподнятие вакансий по выходным, поскольку соискатели даже в праздничные и выходные дни сохраняют высокий интерес к поиску работы, сообщает RT.
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