Аналитики рассказали, в какой день недели лучше искать работу

Специалисты изучили данные об активности соискателей и работодателей. Они выяснили, что большинство новых вакансий публикуют во вторник с 12:00 до 14:00.

Самый неактивный день для размещения публикаций — пятница, заявили эксперты. Также активность работодателей снижается в выходные дни. Однако в Краснодарском крае вакансии активно публикуются по пятницам с 9:00 до 10:00.

Согласно результатам исследования, соискатели активнее всего ищут работу в понедельник и среду, ближе к выходным активность снижается. Пик активности приходится на 11:00 — 13:00, хотя она и более равномерна, чем у работодателей.

Аналитики рекомендуют работодателям использовать автоподнятие вакансий по выходным, поскольку соискатели даже в праздничные и выходные дни сохраняют высокий интерес к поиску работы, сообщает RT.

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