Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Аналитики рассказали, в какой день недели лучше искать работу

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/analitiki-rasskazali-v-kakoj-den-nedeli-luchshe-iskat-rabotu
Аналитики рассказали, в какой день недели лучше искать работу
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Специалисты изучили данные об активности соискателей и работодателей. Они выяснили, что большинство новых вакансий публикуют во вторник с 12:00 до 14:00.

Самый неактивный день для размещения публикаций — пятница, заявили эксперты. Также активность работодателей снижается в выходные дни. Однако в Краснодарском крае вакансии активно публикуются по пятницам с 9:00 до 10:00.

Согласно результатам исследования, соискатели активнее всего ищут работу в понедельник и среду, ближе к выходным активность снижается. Пик активности приходится на 11:00 — 13:00, хотя она и более равномерна, чем у работодателей.

Аналитики рекомендуют работодателям использовать автоподнятие вакансий по выходным, поскольку соискатели даже в праздничные и выходные дни сохраняют высокий интерес к поиску работы, сообщает RT.

Читайте также: топ-10 самых высокооплачиваемых профессий Краснодара.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Ушел из жизни ведущий телеканала «Кубань 24» Вячеслав Ширяев
Ушел из жизни ведущий телеканала «Кубань 24» Вячеслав Ширяев
Банк России летом представит новые банкноты номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей
Банк России летом представит новые банкноты номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей
В Сочи лишили полномочий судью Валерия Слука
В Сочи лишили полномочий судью Валерия Слука
В Сочи дали 12 лет колонии мужчине, пристававшему к 3-летней девочке в игровой комнате
В Сочи дали 12 лет колонии мужчине, пристававшему к 3-летней девочке в игровой комнате
В соцсетях опубликовали подробную схему японского сада в парке «Краснодар»
В соцсетях опубликовали подробную схему японского сада в парке «Краснодар»
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В соцсетях опубликовали подробную схему японского сада в парке «Краснодар»
  2. Каждый год ездил на дерби в Турцию — тренер Шалимов рассказал о Галицком до создания ФК «Краснодар»
  3. До 12 часов ограничат время работы таксистов в России
  4. В Новороссийске спасатели сняли плитку, чтобы достать застрявшего под ванной кота
  5. В России предложили изменить правила размещения камер контроля скорости на дорогах
  6. Из-за короткого замыкания из детского сада в Крымске эвакуировали 10 детей и 5 воспитателей
Прямой эфир
Мы в соцсетях