Эксперт назвал 4 ранних симптома болезни Паркинсона

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Доктор медицины Элисон Бойл назвала четыре симптома болезни Паркинсона, по которым ее можно диагностировать на ранних стадиях.
По данным Фонда Паркинсона, это заболевание — второе по распространенности нейродегенеративное заболевание после болезни Альцгеймера. И хотя риск болезни Паркинсона увеличивается с возрастом, примерно у 4% больных этот недуг проявляется уже к 50 годам. Но по определенным симптомам выявить болезнь Паркинсона можно и раньше. Итак, что это за симптомы?
Ситуация, когда вам снится бег, или драка, или прыжок, и вы во сне начинаете бежать, или драться, или прыгать. И просыпаетесь от этого или будите партнера. Подобное расстройство поведения во время быстрого сна, когда спящий физически воспроизводит яркие, часто неприятные сны, может быть симптомом болезни Паркинсона.
Еще один симптом, который легко списать на что-то другое, запор.
Это один из самых стойких симптомов болезни Паркинсона, считают врачи, отмечая, что он часто становится проблемой «за годы до двигательных симптомов». Если вы испытываете вздутие живота и тошноту, которые могут возникнуть в результате этого неприятного состояния, не смущайтесь: обратитесь к своему доктору для осмотра.
При болезни Паркинсона у человека трясутся руки, что непременно сказывается на почерке. Но обнаружить изменения можно задолго до того, как тремор конечностей станет заметен.
Если ваш почерк не только утрачивает разборчивость (это с возрастом происходит у многих) но и становится мельче, это может быть отличительной чертой болезни Паркинсона. Особенно если почерк становится мельче не только со временем, но и в процессе письма. Вы продолжаете писать, а размер букв уменьшается. Слова при этом выглядят скученными.
Не хочется заниматься тем, что раньше приносило радость? Чувство апатии к жизни — тоже возможный симптом болезни, который не стоит игнорировать, списывая на затянувшуюся хандру.
И если по отдельности эти симптомы могут не значить ничего, проявляющиеся все вместе они должны насторожить и отправить человека на обследование. Потому что выявленная на ранних стадиях болезнь Паркинсона неплохо купируется лекарственными средствами, что позволяет значительно улучшить качество жизни больного, поясняет Элисон Бойл, опираясь на результаты исследований, финансируемых Фондом Майкла Дж. Фокса.