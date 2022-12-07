Эксперт назвал 4 ранних симптома болезни Паркинсона

При болезни Паркинсона у человека трясутся руки, что непременно сказывается на почерке. Но обнаружить изменения можно задолго до того, как тремор конечностей станет заметен.

Если ваш почерк не только утрачивает разборчивость (это с возрастом происходит у многих) но и становится мельче, это может быть отличительной чертой болезни Паркинсона. Особенно если почерк становится мельче не только со временем, но и в процессе письма. Вы продолжаете писать, а размер букв уменьшается. Слова при этом выглядят скученными.