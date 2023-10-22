Эксперт Храпунова: мошенники могут воспользоваться появлением новых купюр

В период, когда происходит замена купюр, может вырасти число случаев мошенничества с обменом банкнот.

«Мошенники звонят потенциальной жертве и говорят, что надо обязательно, срочно, прямо сейчас поменять старые купюры на новые, иначе старые купюры просто «сгорят»», — рассказала куратор и эксперт проекта «Мошеловка» Алла Храпунова.

Она отметила, что это классический метод обмана. Звонки чаще всего делаются от имени социальных служб или представителей банков. При этом злоумышленники предлагают приехать на дом, чтобы «помочь» с обменом.

Храпунова напомнила, что новые купюры будут вводится одновременно с теми, которые сейчас находятся в обороте. Никакой необходимости в замене купюр нет.

По словам эксперта, некоторые злоумышленники, наоборот, пользуются недоверием пожилых людей к непривычным купюрам.

«Когда были введены в оборот банкноты номиналом 200 и 2000 рублей, люди старшего возраста опасались их брать. Они старались обменять их на другие купюры. И здесь еще одна зона риска. Мошенники могут стоять у банкоматов и предлагать пожилым людям обмен. Там могут быть разные легенды, например, что им надо обменять мелочь на более крупную купюру. И люди старшего возраста, которые скептически относятся к новым банкнотам, могут разменять, допустим, новую тысячу на купюры по 500-100 рублей: на самом деле они при этом обменяют качественную банкноту на подделки», – цитирует Храпунову радио Sputnik.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Банк России начал выпуск обновленных купюр 1000 и 5000 рублей. Дизайн новых банкнот заметно изменили, но они сохранили привычную палитру цветов: 5000 рублей — красную, а 1000 рублей — бирюзовую.

Позже из-за скандала ЦБ РФ приостановил печать обновленной купюры в 1000 рублей. Такое решение приняли в связи с замечаниями от РПЦ — там обратили внимание, что на купюре изобразили башню с полумесяцем, а на здании бывшей церкви нет креста.