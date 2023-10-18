Из-за скандала ЦБ РФ приостановил печать обновленной купюры в 1000 рублей

Выпуск решили остановить после критики Русской православной церкви.

«Банк России доработает дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей. В настоящее время принято решение остановить выпуск банкноты. В широкое обращение она не поступила», — сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

Решение приняли в связи с замечаниями от РПЦ — там обратили внимание, что на такой купюре изобразили башню с полумесяцем, а на здании бывшей церкви нет креста.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Банк России начал выпуск обновленных купюр 1000 и 5000 рублей. Дизайн новых банкнот заметно изменили, но они сохранили привычную палитру цветов: 5000 рублей — красную, а 1000 рублей — бирюзовую.

Банкноту 1000 рублей посвятили Нижнему Новгороду и Поволжью. На лицевой стороне главным изображением стала Никольская башня Нижегородская Кремля. На обратной стороне купюры представлены музей истории государственности и башня Сююмбике в Казани и музей археологии в Уфе.