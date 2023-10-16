Банк России начал выпуск обновленных купюр 1000 и 5000 рублей

Дизайн новых банкнот заметно изменили. При этом они сохранили привычную палитру цветов: 5000 рублей — красную, а 1000 рублей — бирюзовую. Обновленные купюры имеют усиленную защиту.

Банкноту 1000 рублей посвятили Нижнему Новгороду и Поволжью. На лицевой стороне главным изображением стала Никольская башня Нижегородская Кремля. На обратной стороне купюры представлены музей истории государственности и башня Сююмбике в Казани и музей археологии в Уфе.

Купюру 5000 рублей посвятили Екатеринбургу и Уралу. На лицевой стороне в роли основного изображения выбрали стелу «Европа — Азия». На обратной стороне представлены стела «66-параллель» из Салехарда и памятник «Сказ об Урале» из Челябинска.

«Банкноты, выпущенные в 2023 году, являются законным средством наличного платежа на территории РФ», — говорится в сообщении Банка России.

Банкнота 1000 рублей ранее была посвящена Ярославлю. На ней были изображены Памятник Ярославу Мудрому, герб Ярославля и часовня Казанской иконы Божией Матери. На купюре 5000 рублей в последние годы были изображения Хабаровска: герб города, мост через реку Амур и памятник Муравьеву-Амурскому.

Читайте также: новые купюры номиналом 5 и 10 рублей выпустили в обращение в Краснодарском крае.