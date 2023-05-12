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Новые купюры номиналом 5 и 10 рублей в мае пустят в обращение в Краснодарском крае

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/novye-kupyury-nominalom-5-i-10-rublej-v-mae-vojdut-v-oborot-v-krasnodarskom-krae
Новые купюры номиналом 5 и 10 рублей в мае пустят в обращение в Краснодарском крае
Фото пресс-службы Южного ГУ Банка России

Первую небольшую партию 5 и 10-рублевых купюр в России выпустили в оборот еще в конце 2022 года, еще одна партия уже прибыла на территорию Краснодарского края. Она начнет поступать в банки с 15 мая.

Купюры не будут заменять 5 и 10-рублевые монеты, однако выпускать бумажные деньги более выгодно.  Обновленные купюры будут легче и удобнее для граждан, а монеты часто выходят из платежного оборота из-за того, что многие хранят их в копилках или теряют. Купюры старого образца быстро изнашивались, поэтому новые покрыли специальным слоем лака.

На 5-рублевой банкноте образца 1997 года изображены памятник «Тысячелетие России» на фоне Софийского собора в Великом Новгороде на лицевой стороне и стена Новгородского кремля — на оборотной.

На 10-рублевой купюре образца 1997 года, модификации 2004 года изображены мост через Енисей и часовня в Красноярске на лицевой стороне и плотина Красноярской ГЭС — на оборотной, сообщает пресс-служба Южного ГУ Банка России.

Читайте также: Банк России летом представит новые банкноты номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей.

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