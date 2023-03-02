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Банк России летом представит новые банкноты номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/bank-rossii-letom-predstavit-novye-banknoty-nominalom-1-tys-i-5-tys-rublej
Банк России летом представит новые банкноты номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Об этом 2 марта заявил заместитель председателя ЦБ Сергей Белов в ходе встречи регулятора с банкирами.

По его словам, модернизированные купюры планируют представить уже этим летом.

«Модернизированные банкноты будут иметь улучшенный дизайн, усовершенствованный защитный комплекс, высокую износоустойчивость. Модернизация позволит обеспечить надежную защиту от подделки и повысить качество банкнот в обращении», — сказал Белов.

Для дизайна новых купюр экспертные группы предложили около 30 объектов-символов. На банкноте номиналом 1 тыс. рублей могут изобразить Нижегородский кремль, памятник Максиму Горькому или здание Госбанка. На купюре в 5 тыс. рублей — панорамный вид Екатеринбурга.

Модернизированные банкноты номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей планируют ввести в обращение уже в этом году, купюру в 500 рублей — в 2024 году, 10 и 50 рублей — в 2025 году, сообщает ТАСС.

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