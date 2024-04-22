Эксперт Белей объяснила, какие проблемы возникают у дельфинов из-за людей в Сочи

Капитаны яхт и катеров могут врезаться в стаи на полном ходу, преследуя дельфинов с детенышами.

Эксперт Татьяна Белей отметила, что наблюдение за дельфинами в море — отличная альтернатива дельфинарию, так как в неволе им нельзя создать нужные условия.

«Открытое море — это дом дельфинов, мы там гости. И вести себя надо по их правилам», — подчеркнула эксперт.

По словам Белей, капитаны, минуя правила безопасности, преследуя семьи дельфинов, врезаются в их стаи, что травмоопасно для китообразных.

«Малыши или ослабленные особи не всегда могут вовремя увернуться от лодок. Также это мешает им охотиться и отдыхать. Нельзя также зажимать дельфинов между двумя и, тем более, большим количеством лодок», — отметила Татьяна Белей.

Кроме того, эксперт предостерегла от прикармливания дельфинов, так как это может изменить их пищевое поведение и привести к гибели, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: более 40 мертвых дельфинов нашли на пляже станицы Благовещенской в Анапе. Мертвых животных обнаружил 17 апреля местный житель на пляже в станице Благовещенской.

Эколог КубГУ заявил, что массовая гибель дельфинов под Анапой не нормальна. По мнению эколога Анатолия Баташева, к массовой гибели животных привело загрязнение Черного моря. Также дельфины могли наглотаться канализационных стоков и пострадать от сбоев в гидролокации. Еще одной причиной гибели дельфинов мог стать рыболовный промысел.

Природоохранная прокуратура начала проверку причин гибели дельфинов под Анапой.