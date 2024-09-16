Экс-замглавы МЧС Кубани обвинили в организации покушения на убийство

Следком предъявил обвинение бывшему заместителю начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергею Симоненко.

Экс-замглавы обвиняют в организации покушения на убийство человека, а также уничтожении чужого имущества.

«В деле Симоненко нет так называемых коррупционных или экономических статей. Ему предъявлено обвинение в организации, покушении на совершение умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества. Также ему вменяется организация покушения на убийство человека, находящегося в беспомощном состоянии, и организация к приготовлению убийства в составе группы, по найму, из корыстных», — цитирует источник в правоохранительных органах ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», полковника Сергея Симоненко задержали 1 августа на рабочем месте. После доследственной проверки в отношении него возбудили уголовное дело. Кроме того, ранее в отношении Симоненко проводили проверку о причастности к коррупции, к покушению и поджогам.