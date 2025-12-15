Экс-замглавы Краснодара Нетреба получил 4 года колонии и штраф в 1 млн рублей

Преступные действия Нетребы в апреле текущего года пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Приговор в отношении бывшего заместителя главы Краснодара Всеволода Нетребы огласили 15 декабря. Первомайский районный суд признал его виновным в покушении на мошенничество.

Установлено, что Нетреба за денежное вознаграждение в 4,6 млн рублей предложил своему знакомому обеспечить его избрание депутатом Городской Думы Краснодара VIII созыва. При этом реальной возможности повлиять на процесс Нетреба не имел. Кандидат в депутаты обратился в правоохранительные органы, и злоумышленника задержали при получении денег.

На суде Нетреба признал вину. Суд приговорил его к лишению свободы на четыре года и штрафу в 1 млн рублей. Отбывать наказание экс-чиновник будет в колонии общего режима. Также ему запрещено занимать должности в органах местного самоуправления на три года, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Нетребу задержали 29 апреля. Он курировал вопросы внутренней и информационной политики, общественной безопасности и правопорядка.

На одном из судебных заседаний Нетреба раскаялся в содеянном. Обвинение запрашивало для экс-чиновника 4,5 года колонии.

