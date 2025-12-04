Экс-замглавы Краснодара Нетреба признал вину в мошенничестве на 4,6 млн рублей

Бывшего вице-мэра Краснодара Всеволода Нетребу задержали 29 апреля. Он курировал вопросы внутренней и информационной политики, общественной безопасности и правопорядка.

По данным следствия, Всеволод Нетреба в период предвыборной кампании депутатов городской думы Краснодара восьмого созыва в апреле 2025 года за вознаграждение в размере 4,6 млн рублей гарантировал кандидату в депутаты получение мандата.

После этого кандидат обратился в правоохранительные органы. Под их контролем он передал вице-мэру в его кабинете 2 млн рублей, в том числе муляжами денежных купюр. После этого Всеволода Нетребу задержали.

В отношении чиновника возбудили уголовное дело о мошенничестве. Рассмотрение его материалов началось в Первомайском районном суде Краснодара. В ходе заседания Нетреба полностью признал вину.

«Да, полностью признаю, раскаиваюсь», — ответил на вопрос судьи о признании вины бывший заместитель мэра.

В ходе заседания показания дал и кандидат в депутаты, которому обвиняемый предлагал место в гордуме.

«Сумма удивила, никаких вопросов не задавал по ней. Якобы должны были пойти [деньги — прим. ред.]на избирательную кампанию. Меня смутило, что на листке это было написано, сама ситуация меня смутила, на что пойдут эти деньги, я не спрашивал», — цитирует слова кандидата в депутаты ТАСС.

Всеволод Нетреба работал заместителем главы администрации Краснодара с августа 2024 года по апрель 2025 года. У него два высших образования, он 12 лет служил в ВС РФ.

Нетреба с 2016 по 2020 годы был замглавы, главой администрации Пашковского сельского округа. С 2020 по 2023 годы работал замглавы администрации Прикубанского округа.

