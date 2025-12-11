Обвинение запросило 4,5 года колонии для экс-замглавы Краснодара Нетребы

Заседание по делу о мошенничестве в отношении бывшего вице-мэра Краснодара Всеволода Нетребы прошло 11 декабря в Первомайском районном суде краевой столицы.

В ходе заседания сторона обвинения запросила для Нетребы 4 года и 6 месяцев лишения свободы, а также штраф в размере 1 млн рублей.

«Прошу суд признать Нетребу виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ. Назначить ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Прошу суд применить в виде дополнительного наказания штраф 1 млн рублей без ограничения свободы», — ходатайствовала гособвинитель.

Также обвинение заявило о необходимости лишить экс-замглавы города возможности занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на 3 года, конфисковать в собственность государства телефон iPhone 17 и сохранить арест на автомобиль.

Сторона защиты назвала такое требование «суровым». Представители бывшего чиновника приложили к делу ходатайство о том, что обвиняемый ежемесячно выплачивает 15 тыс. рублей совершеннолетнему сыну от первого брака и у него на иждивении находится несовершеннолетний ребенок.

Следующее заседание назначено на 15 декабря, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Нетребу задержали 29 апреля. Он курировал вопросы внутренней и информационной политики, общественной безопасности и правопорядка.

По данным следствия, Нетреба в период предвыборной кампании депутатов городской думы Краснодара восьмого созыва в апреле 2025 года за вознаграждение в размере 4,6 млн рублей гарантировал кандидату в депутаты получение мандата. Экс-чиновника задержали после передачи части суммы. На одном из судебных заседаний Нетреба раскаялся в содеянном.

