Экс-тренер «Краснодара» Ивич поблагодарил болельщиков за поддержку

Ранее стало известно, что Владимир Ивич покинул пост главного тренера ФК «Краснодар».

Сербский тренер провел в краснодарском клубе 48 матчей. В прошлом сезоне Ивич вывел команду в финал Фонбет Кубка России.

«Хотел бы поблагодарить всех болельщиков клуба за поддержку. Желаю вам всего самого наилучшего», — цитирует тренера «РБ Спорт».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» расторг контракт с главным тренером Владимиром Ивичем. Об отставке главного тренера «быков» стало известно 13 марта. Причины расторжения договора с сербским специалистом не уточняются.

Мурад Мусаев может вернуться на пост главного тренера «Краснодара». Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, Мусаев сейчас находится в Краснодаре и готов подписать контракт с руководством «быков».