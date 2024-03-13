Мурад Мусаев может вернуться на пост главного тренера «Краснодара»

Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, Мусаев сейчас находится в Краснодаре и готов подписать контракт с руководством «быков».

Отмечается, что «Краснодар» начал предварительные переговоры с Мусаевым после домашней ничьи с «Рубином» в 19 туре, сообщает «РБ Спорт».

Специалист был главным тренером «быков» с 2019 по 2021 год. Последние годы он тренировал азербайджанский «Сабах», но 1 февраля ушел из клуба.

ФК «Краснодар» 13 марта объявил о расторжении контракта с главным тренером Владимиром Ивичем. По условиям договора, клуб выплатит сербскому специалисту 1,5 млн евро, сообщает «Спорт Экспресс».

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