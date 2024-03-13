ФК «Краснодар» расторг контракт с главным тренером Владимиром Ивичем

Об отставке главного тренера «быков» стало известно 13 марта. Причины расторжения договора с сербским специалистом не уточняются.

«Клуб благодарит Владимира Ивича за работу и желает успехов в дальнейшей работе и жизни», — говорится в сообщении пресс-службы ФК «Краснодар».

Владимир Ивич стал главным тренером «Краснодара» в начале января 2023 года. Тренерскую карьеру специалист начал в ПАОКе в 2013 году. Он также работал в израильском «Маккаби» и английском «Уотфорде».

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