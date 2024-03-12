ФК «Краснодар» проиграл «Химкам» и вылетел из Кубка России

Матч 1/4 финала Кубка России Путь регионов прошел 12 марта в Подмосковье на «Арене Химки».

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Химок». Голы в составе хозяев поля забили Хетаг Хосонов — на 25 минуте и Олег Исаенко — на 57 минуте. На эту игру «быки» вышли полурезевным составом.

После этого поражения от клуба Первой лиги «Краснодар» вылетел из розыгрыша Кубка России сезона 2023/24.

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