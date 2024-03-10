Экс-защитник ЦСКА Пономарев посоветовал бить палкой легионеров ФК «Краснодар»

Бывший футболист московского ЦСКА и игрок советской сборной 84-летний Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» высказал мнение, что ФК «Краснодар» близок к тому, чтобы потерять звание фаворита в гонке за золото Российской премьер-лиги.

По словам Пономарева, «быки», как он и предполагал, посыпались. Спортивный пенсионер отметил, что краснодарские футболисты показали очень плохой старт в 2024 году и сейчас не похожи сами на себя. При этом он подчеркнул, что несмотря на то, что «Краснодар» хорош в нападении, там слишком много зарубежных футболистов, которые «накушавшись денег и славы», в основном играют для себя, а не для команды.

«Очень хорошо наверняка заработали и успокоились. Их надо палкой бить или снижать зарплату, по-другому не заставишь их двигаться», — поделился свои рецептом решения проблем «быков» Владимир Пономарев.

Ранее «Краснодар» 8 марта уступил «Ростову». У донской команды двумя голами отличился Мохаммад Мохеби. У ФК «Краснодар» ворота поразил Джон Кордоба. Несмотря на прогнозы скептиков, в турнирной таблице РПЛ быки все еще занимает лидирующую позицию, имея в активе 39 очков.

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