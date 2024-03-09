ФК «Краснодар» уступил «Ростову» в южном дерби со счетом 2:1

Матч 20 тура МИР РПЛ между ФК «Краснодар» и «Ростовом» прошел 8 марта на стадионе «Ростов Арена». Встреча завершилось со счетом 2:1.

Счет на 25 минуте матча открыли хозяева поля — Мохаммад Мохебби забросил мяч в левый угол с подачи Кирилла Щетинина.

На 62 минуте Мохебби оформил дубль, спустя 4 минуты ответный и единственный мяч забросил в ворота «Ростова» Джон Кордоба.

«Краснодар» последний раз уступал в южном дерби в октябре 2022 года. После этого «Ростов» трижды проигрывал, а один раз команды сыграли вничью.

Следующий матч 21 тура РПЛ «быки» проведут 12 марта против «Химок» на выезде.

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