ФК «Краснодар» уступил «Ростову» в южном дерби со счетом 2:1
Спорт
09.03.2024 10:15
Матч 20 тура МИР РПЛ между ФК «Краснодар» и «Ростовом» прошел 8 марта на стадионе «Ростов Арена». Встреча завершилось со счетом 2:1.
Счет на 25 минуте матча открыли хозяева поля — Мохаммад Мохебби забросил мяч в левый угол с подачи Кирилла Щетинина.
На 62 минуте Мохебби оформил дубль, спустя 4 минуты ответный и единственный мяч забросил в ворота «Ростова» Джон Кордоба.
«Краснодар» последний раз уступал в южном дерби в октябре 2022 года. После этого «Ростов» трижды проигрывал, а один раз команды сыграли вничью.
Следующий матч 21 тура РПЛ «быки» проведут 12 марта против «Химок» на выезде.
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