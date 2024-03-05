ФК «Краснодар» переподписал контракт с Олусегуном

Об этом стало официально известно 5 марта. Нигерийский форвард Олакунле Олусегун выступает за «быков» с 2022 года — в 62 матчах он забил 9 голов и отдал 6 результативных передач.

Срок действия контракта 21-летнего Олусегуна с «Краснодаром» истекал в июне 2026 года. Руководство клуба договорилось с футболистом о продлении договора до июня 2028 года, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

Ранее Олусегун выступал за геленджикскую «Висту», датский «Фремад Амагер» и болгарский «Ботев». На его счету также 10 матчей за юношескую сборную Нигерии.

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