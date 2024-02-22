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Бразильский форвард Виктор Са стал игроком ФК «Краснодар»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/brazilskij-forvard-viktor-sa-stal-igrokom-fk-krasnodar
Бразильский форвард Виктор Са стал игроком ФК «Краснодар»
Фото t.me/fckrasnodar

О том, что «Краснодар» подписал нападающего «Ботафого» Виктор Са стало известно 22 февраля.

Сообщается, что ФК «Краснодар» и бразильский «Ботафого» достигли соглашения о трансфере 29-летнего флангового нападающего.

«В настоящее время все формальности урегулированы. Виктор Са подписал с «быками» контракт, который будет действителен до 30 июня 2025 года», — сообщает пресс-служба ФК «Краснодар» в Telegram.

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