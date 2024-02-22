Тренер Валерий Газзаев: Краснодар — это футбольная Мекка

Заслуженный тренер России Валерий Газзаев открыл зимнее первенство Краснодара по футболу. Он сделал символический первый удар.

В состязаниях приняли участие 11 команд Краснодарского края из Краснодара, станиц Ленинградской и Динской, а также Красноармейского района.

«Я могу сказать, что Краснодар — спортивная держава. Я специально так назвал, потому что, действительно, многие страны не имеют такой возможности. Город можно только ставить в пример», — отметил Валерий Газзаев.

Также ректор КубГУ Михаил Астапов провел экскурсию для Валерия Газзаева по выставке спортивных достижений вуза. Футбольный клуб университета — сильнейшая студенческая команда Европы, он трижды завоевывал золотые награды самых престижных соревнований.

Так, в 2014 году ФК «КубГУ» стал победителем II Европейских университетских игр, в 2017 — XII чемпионата Европы по футболу среди команд вузов, в 2015 году футболисты университета стали серебряными призерами XI чемпионата Европы.

Также Валерий Газзаев осмотрел футбольный стадион «Краснодар». Его главная особенность — отсутствие привычного табло. Вместо него по всему периметру трибун сделан 3D-экран, на котором отображается вся важная информация во время матчей. Как отметил заслуженный тренер России, такого стадиона нет нигде в мире.

«Я думаю, что спорт в нашей стране поменялся значительно. И здесь самые теплые и добрый слова нужно сказать в адрес президента Владимира Путина. Что такое спорт? Это, в первую очередь, здоровье нации. Может быть, не все станут выдающимися спортсменами, но то, что они станут здоровыми и сильными людьми — это точно. И потом принесут пользу своей семье, городу и стране. Я могу сказать, что сегодня Краснодар — это футбольная Мекка», — заключил Газзаев.

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