Спортсмены Кубани предложили провести аналог Олимпиады с дружественными странами

Такое предложение озвучили в ходе встречи заслуженного тренера России Валерия Газзаева со студентами и преподавателями Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма.

По словам авторов идеи, российские спортсмены хотят выступать на Олимпиаде под флагом РФ, но сейчас им запрещают это делать. Поэтому атлетам нужны альтернативные Игры с дружественными странами.

«Я считаю, что МОК уже отжил свое. Вы же видите, что сейчас по каким-то причинам Венесуэлу и Нигерию не допустили. Стоит понимать, что МОК — это не самостоятельная организация, а ей все диктуется коллективным Западом. Даже сейчас в Олимпиаде участвуют не все страны. Очень четко по этому поводу ответил наш президент Владимир Путин: «Это коммерциализация чистой воды». Они в этом погрязли», — отметил Валерий Газзаев.

Заслуженный тренер добавил, что пришло время для установления нового порядка проведения Олимпийских игр, и в этой работе должны принять участие все 256 стран.

Несмотря на санкции и запреты в отношении российских спортсменов, они продолжают показывать хорошие результаты, отметила первая олимпийская чемпионка по прыжкам на батуте Ирина Караваева. По ее словам, мощный толчок к развитию физической культуры на Кубани дала зимняя Олимпиада в Сочи 2014 года.

«Сегодня ни один построенный объект не простаивает «мертвым грузом», как нас пугали оппоненты и противники той Олимпиады. Стадион «Фишт» — это домашняя арена ФК «Сочи», ледовая арена «Большой» — домашняя арена ХК «Сочи», «Шайба» сейчас — Всероссийский детский спортивно-оздоровительный центр, а Главный медиа центр — парк науки и искусства «Сириус». Часть объектов используется для тренировки и профильных соревнований», — уточнила Караваева.

Сейчас на Кубани проводят большую работу по популяризации активного образа жизни. С этой целью в крае проходят сотни спортивных мероприятий: день бега «Кросс Нации», фестиваль уличных видов спорта «Молодежь ZA Спорт», командные соревнования «Энергия спорта», «Всероссийский День ходьбы» и другие. В результате к регулярным занятиям спортом удалось привлечь уже 60% кубанцев.

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