Кондратьев: на Кубани зимними видами спорта занимаются более 9 тыс. жителей

День зимних видов спорта отмечают 7 февраля в России.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что в регионе зимними видами спорта занимаются порядка 2,5 тыс. детей и 6,5 тыс. взрослых, а импульс к их развитию дала сочинская Олимпиада в 2014 году.

«Благодаря поддержке Президента Владимира Владимировича Путина спортивные объекты олимпийского наследия продолжают активно использоваться. Подобная инфраструктура позволяет создавать все условия для здорового развития детей, воспитания будущих чемпионов, которые своими успехами уже прославляют не только Краснодарский край, но и всю Россию», — подчеркнул глава региона.

В Краснодарском крае действуют 15 ледовых арен, работают объекты олимпийского наследия: центр санного спорта «Санки», дворец спорта «Большой», горнолыжный курорт «Роза Хутор» и горнолыжный курорт «Красная Поляна», спортивный комплекс «Юность», а также комплекс трамплинов для прыжков на лыжах «Русские горки». Сейчас строят дворец «Олимпийских видов спорта «Черноморский» в Новороссийске. Помимо этого, запланировано строительство Академии фигурного катания и хоккея заслуженного мастера спорта, серебряного призера Олимпийских игр Ильи Авербуха в районе Новой Мацесты.

Развитие зимних видов спорта на Кубани стартовало в 1995 году — с открытия спортивной школы «Россия». Тогда активно развивалось всего четыре вида: горнолыжный спорт, бобслей, хоккей и фигурное катание. Первые краевые турниры по горнолыжному спорту и сноуборду состоялись в 2001 году. Через два года провели первые региональные соревнования по фигурному катанию и хоккею.

Благодаря «Региональному центру спортивной подготовки по зимним видам спорта» на Кубани активно развивается ряд олимпийских дисциплин, среди них хоккей, горнолыжный спорт, шорт-трек, сноуборд и фристайл, бобслей, скелетон, санный спорт, а также прыжки на лыжах с трамплина и керлинг. Кроме того, развивается и новый вид спорта — ски-альпинизм, который впервые войдет в программу Олимпийский игр в 2026 году.

За все выступления на Зимних Олимпийских играх кубанские спортсмены завоевали 6 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовую медали. На чемпионате мира они получили 15 золотых, 11 серебряных и 15 бронзовых медалей. Кубанский конькобежец, многократный чемпион мира Павел Кулижников установил два мировых рекорда — в беге на 500 и 1 тыс. м. Он стал первым в истории россиянином, выигравшим большой Хрустальный глобус в коньках.

Спортивные объекты Зимних Олимпийских игр все еще служат кубанским спортсменам местом тренировок, соревнований и матчей, отметил министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко.

«Два года назад мир услышал имя сочинской прыгуньи с трамплина Ирмы Махини. Она тренировалась именно на спортобъектах олимпийского наследия и завоевала серебро на зимних Олимпийских игр-2022 в смешанных командных соревнованиях», — подчеркнул Тимченко.

Он добавил, что на стадионе «Фишт» провели четыре матча Кубка Конфедераций-2017, шесть матчей чемпионата мира по футболу-2018. Помимо этого, в ледовом дворце «Большой» регулярно проводят матчи Континентальной хоккейной лиги, прошли чемпионат мира среди юниоров по хоккею, всероссийские соревнования среди школьников по самбо в рамках Всероссийского проекта «Самбо в школу», а также состоялись соревнования по эстетической гимнастике «Бегущая по волнам» и другие состязания.

На Красной Поляне 7 февраля откроют XII зимнею юношескую Спартакиаду учащихся России. Она станет одним из самых ярких и масштабных событий детско-юношеского спорта в 2024 году. Лучшие юные спортсмены из шести регионов страны посоревнуются в 16 видах спорта. Состязания пройдут на спортивных объектах, на которых проводились в 2014 году XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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