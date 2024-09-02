Экс-супруга бывшего игрока «Краснодара» Сафонова не дает ему видеться с дочерью

Бывшая супруга Матвея Сафонова препятствует общению футболиста с их общей дочерью.

Голкипер «ПСЖ», сборной России и бывший игрок ФК «Краснодар» Матвей Сафонов уже год не может увидеться с дочерью. Причина в том, что экс-супруга спортсмена игнорирует его сообщения и звонки.

По данным Telegram-канала Baza, Сафонов хочет заключить с бывшей женой мировое соглашение, по которому дочь будет жить с матерью, но, когда девочке исполнится 10 лет, она сможет жить с отцом. Кроме того, Сафонов потребовал, чтобы экс-супруга предупредила его о возможном переезде с ребенком минимум за 10 рабочих дней.

Сафонов хочет получить возможность путешествовать с дочерью за границу, но бывшая жена в этих поездках будет присутствовать только по договоренности, сообщает телеканал «360.ru».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», бывший вратарь «Краснодара» развелся с женой в 2023 году. Экс-супруга футболиста Анастасия обвинила его в том, что он якобы хочет забрать их дочь себе, а ее обязать выплачивать алименты. Девушка обратилась за помощью в Никулинский районный суд Москвы. В январе текущего года суд удовлетворил требования Анастасии Сафоновой. Матвей Сафонов подал апелляцию. Бывшая жена Сафонова предложила футболисту подписать соглашение по выплате алиментов на содержание их дочери. В августе стало известно, что суд обязал футболиста выплатить экс-супруге и дочке 60 млн рублей, а также в будущем отдавать 25% своей зарплаты ежемесячно.