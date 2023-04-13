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Экс-депутата горсовета Анапы арестовали на 2 месяца по делу о многомиллионном мошенничестве с землей

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/eks-deputata-gorsoveta-anapy-arestovali-na-2-mesyatsa-po-delu-o-mnogomillionnom-moshennichestve-s-zemlej
Экс-депутата горсовета Анапы арестовали на 2 месяца по делу о многомиллионном мошенничестве с землей
Фото скриншот с видео t.me/opskuban

Анапский городской суд 13 апреля рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении 55-летнего бывшего депутата горсовета Анапы.

Суд рассмотрел материалы, принял во внимание тот факт, что обвиняемый скрывался от следствия и был в федеральном розыске и удовлетворил ходатайство следствия о заключении фигуранта дела под стражу на 2 месяца, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram.

Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по данным СМИ речь идет о бывшем главе администрации Витязевского сельского округа и экс-депутате горсовета Анапы Леониде Кориафили. Он скрылся от следствия и был объявлен в розыск в 2021 году. В марте 2022 года горсовет лишил Кориафили полномочий депутата горсовета. Подозреваемого задержали 11 апреля. Он ехал в машине, которую остановили полицейские для проверки документов. По данным следствия, с января 2015 по август 2017 злоумышленник получил более 110,5 млн рублей за продажу участка земли под строительство гостиницы в селе Витязево.

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