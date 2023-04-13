Экс-депутата горсовета Анапы арестовали на 2 месяца по делу о многомиллионном мошенничестве с землей

Анапский городской суд 13 апреля рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении 55-летнего бывшего депутата горсовета Анапы.

Суд рассмотрел материалы, принял во внимание тот факт, что обвиняемый скрывался от следствия и был в федеральном розыске и удовлетворил ходатайство следствия о заключении фигуранта дела под стражу на 2 месяца, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram.

Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по данным СМИ речь идет о бывшем главе администрации Витязевского сельского округа и экс-депутате горсовета Анапы Леониде Кориафили. Он скрылся от следствия и был объявлен в розыск в 2021 году. В марте 2022 года горсовет лишил Кориафили полномочий депутата горсовета. Подозреваемого задержали 11 апреля. Он ехал в машине, которую остановили полицейские для проверки документов. По данным следствия, с января 2015 по август 2017 злоумышленник получил более 110,5 млн рублей за продажу участка земли под строительство гостиницы в селе Витязево.