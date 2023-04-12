В Анапе экс-депутату горсовета предъявили обвинение в мошенничестве с землей на берегу моря

В СКР продолжают расследовать уголовное дело в отношении 55-летнего бывшего депутата Совета города-курорта Анапа, обвиняемого в многомиллионном мошенничестве.

По версии следствия, летом 2014 года к депутату обратился приезжий и сказал, что хочет купить земельный участок в селе Витязево под строительство гостиницы. Депутат, который в тот момент занимал должность главы администрации Витязевского сельского округа Анапы сообщил, что может помочь в покупке земельного участка площадью 1 га на улице Знойной за 30 млн рублей. При этом злоумышленник знал, что участок не сформирован, продавать его нельзя.

С января по сентябрь 2015 года покупатель передал злоумышленнику более 26 млн рублей. Затем злоумышленник попросил еще 100 млн рублей, якобы для приобретения участка площадью 5 га, расположенного там же. Пострадавший согласился и привлек к покупке этого участка своего знакомого.

Всего с января 2015 по август 2017 злоумышленник получил более 110,5 млн рублей, которые присвоил. Он обманом убедил покупателей в том, что после заключения договора аренды участка они смогут оформить право собственности и построить гостиницу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Подозреваемого задержал следователь. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать в суде о заключении обвиняемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», речь идет о бывшем главе администрации Витязевского сельского округа и экс-депутате горсовета Анапы Леониде Кориафили. Он скрылся от следствия и был объявлен в розыск в 2021 году. В марте 2022 года горсовет лишил Кориафили полномочий депутата горсовета. Подозреваемого задержали 11 апреля. Он ехал в машине, которую остановили полицейские для проверки документов.