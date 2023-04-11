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Находившегося в розыске по делу о мошенничестве экс-депутата горсовета Анапы задержали

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/nahodivshegosya-v-rozyske-po-delu-o-moshennichestve-eks-deputata-gorsoveta-zaderzhali-v-anape
Находившегося в розыске по делу о мошенничестве экс-депутата горсовета Анапы задержали
Фото t.me/OMVD_Anapa_news

Подозреваемый ехал в машине, которую остановили полицейские для проверки документов.

«Сотрудники отдельной роты ДПС ОГИБДД ОМВД России по Анапе задержали находившегося в розыске бывшего депутата Совета муниципального образования город-курорт Анапа. Полицейские передали мужчину инициатором розыска», — сообщает пресс-служба ОМВД по Анапе в Telegram.

О каком именно депутате идет речь, в ведомстве не уточнили.

По данным СМИ, речь идет о бывшем главе администрации Витязевского сельского округа и экс-депутате горсовета Анапы Леониде Кориафили. Бывшего депутата подозревают в афере с земельным участком на берегу моря стоимостью 107 млн рублей.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное о мошенничестве. От следствия он скрылся и был объявлен в розыск в 2021 году. В марте 2022 года горсовет лишил Кориафили полномочий депутата за недостоверность информации в декларации о доходах, пишет «Коммерсантъ-Кубань».

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