Находившегося в розыске по делу о мошенничестве экс-депутата горсовета Анапы задержали

Подозреваемый ехал в машине, которую остановили полицейские для проверки документов.

«Сотрудники отдельной роты ДПС ОГИБДД ОМВД России по Анапе задержали находившегося в розыске бывшего депутата Совета муниципального образования город-курорт Анапа. Полицейские передали мужчину инициатором розыска», — сообщает пресс-служба ОМВД по Анапе в Telegram.

О каком именно депутате идет речь, в ведомстве не уточнили.

По данным СМИ, речь идет о бывшем главе администрации Витязевского сельского округа и экс-депутате горсовета Анапы Леониде Кориафили. Бывшего депутата подозревают в афере с земельным участком на берегу моря стоимостью 107 млн рублей.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное о мошенничестве. От следствия он скрылся и был объявлен в розыск в 2021 году. В марте 2022 года горсовет лишил Кориафили полномочий депутата за недостоверность информации в декларации о доходах, пишет «Коммерсантъ-Кубань».

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